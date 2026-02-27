Orario e pettorale di Giovanni Franzoni a Garmisch 2026 | dove vederlo in tv

La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino prosegue con la gara di discesa maschile a Garmisch-Partenkirchen, in programma questa settimana. Giovanni Franzoni prenderà il via con il pettorale numero 12 e l’orario di partenza è previsto per le 11:30. La competizione si può seguire in diretta televisiva, con gli appassionati che potranno seguirla sui canali sportivi dedicati.

La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino entra nel vivo con la discesa maschile in programma a Garmisch-Partenkirchen, una tappa cruciale che mette in palio velocità, gestione del traguardo e una finestra di opportunità per i protagonisti italiani. In quota, sette atleti rappresentano l’Italia, tra cui Giovanni Franzoni, pronto a scendere per ottenere un rilancio importante nella graduatoria stagionale. La competizione, prevista per il sabato, richiama l’attenzione degli appassionati grazie a un contesto tecnico impegnativo e a una copertura mediatica ampia, capace di offrire aggiornamenti in tempo reale su più canali. La discesa maschile della stagione 2025-2026 è fissata per sabato 28 febbraio a Garmisch-Partenkirchen, con inizio alle 11:45. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Orario e pettorale di Giovanni Franzoni nella discesa a Garmisch 2026: dove vederla in tvUna tappa decisiva della stagione di sci alpino si concentra sulla seconda prova cronometrata della discesa maschile, in scena a Garmisch...

Orario e pettorale di Giovanni Franzoni nel superG olimpico: dove vederlo in TVLa competizione di supergigante agli Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 presenta una stagione cruciale per Giovanni Franzoni, pronosticato tra...

Nella prima prova della discesa di Garmisch, sulla Kandahar 1, il miglior tempo è di Giovanni Franzoni in 1’49”52. Nelle prove l’Azzurro tende a spingere molto e anche oggi cerca subito il riferimento pieno. Secondo lo sloveno Martin Cater a +0,21, davanti all - facebook.com facebook

Che emozione festeggiare le nostre prime medaglie olimpiche azzurre #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Auguri ragazzi, siamo orgogliosi di voi! Ministro Giorgetti x.com