Orario e pettorale di Giovanni Franzoni nel superG olimpico | dove vederlo in TV

Domani si corre il superG olimpico a Milano-Cortina, e Giovanni Franzoni è in partenza con il pettorale numeroso. La gara si svolgerà nel pomeriggio, e gli appassionati potranno seguirla in diretta TV. Franzoni punta a fare bene in questa tappa importante della sua carriera, dopo aver mostrato buone prestazioni in questa stagione. La sua partecipazione è molto attesa, e gli spettatori si preparano a tifare per lui.

La competizione di supergigante agli Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 presenta una stagione cruciale per Giovanni Franzoni, pronosticato tra i protagonisti principali della prova. L’evento si svolge sulla pista Stelvio di Bormio, con programma fissato per mercoledì 11 febbraio e una sfida che mette in evidenza la velocità in curva dell’atleta italiano e la tattica di gara sul tracciato valtellinese. Franzoni ha concluso la sessione di preparazione con una serie di performance che hanno evidenziato una convergenza tra tecnica e velocità. Dopo la medaglia d’argento nella discesa libera, alle spalle di avversari di calibro internazionale, e una rimonta nella combinata a squadre, l’azzurro è chiamato a interpretare una disciplina in cui può sfruttare pienamente le proprie qualità di curva e accelerazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Questa mattina, Giovanni Franzoni si prepara a scendere in pista nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, venerdì 23 maggio, si disputa a Kitzbuehel il superG di Coppa del Mondo con Giovanni Franzoni tra i partecipanti.

Quando parte Lisa Vittozzi nell’individuale delle Olimpiadi: orario, n. di pettorale, tvLisa Vittozzi è una delle protagoniste più attese in vista della 15 km femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La ... oasport.it

Brignone, Goggia e Vonn nella gara di discesa libera femminile a Cortina: orario e dove vederla in tvSta per finire la grande attesa: tutte le informazioni per seguire le azzurre e la statunitense. I numeri dei pettorali e l'ordine di partenza ... corrieredellosport.it

Giovanni Franzoni domina la discesa di combinata a squadre, ma il sogno medaglie sfuma nella seconda manche con lo slalom. #Brescia #elive #giovannifranzoni #Olimpiadi #sci - facebook.com facebook

Altro capolavoro di GIOVANNI FRANZONI! Discesa sontuosa, praticamente identica a quella di sabato. Vince la prova davanti a 3 svizzeri (Monney a 18 centesimi, Odermatt a 28 e Von Allmen a 42). Vinatzer, in slalom, avrà più di un secondo da gestire su gen x.com