Orario e pettorale di Giovanni Franzoni nella discesa a Garmisch 2026 | dove vederla in tv

La seconda prova cronometrata della discesa maschile a Garmisch Partenkirchen si svolge in un momento chiave della stagione di sci alpino e vede in azione Giovanni Franzoni con il suo pettorale. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La competizione si preannuncia intensa e ricca di emozioni per gli spettatori.

Una tappa decisiva della stagione di sci alpino si concentra sulla seconda prova cronometrata della discesa maschile, in scena a Garmisch Partenkirchen. In campo sette azzurri, con Giovanni Franzoni tra i nomi di spicco, pronti a sfidare la pista tedesca in un contesto di grande precisione e velocità. la prova prenderà il via alle ore 10:00, con Franzoni inserito nel primo gruppo di merito e quindi destinatario di un pettorale tra il 6 e il 15. L’azzurro scatterà con il numero 14. Considerando l’intervallo di partenza, tra i numeri 1-5 pari a 2’00” e dal 6 in poi pari a 1’30”, l’italiano, al netto di eventuali ritardi, partirà attorno alle 10:21:30. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

