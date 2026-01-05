Trasportatore scivola nel compattatore della carta e muore sul colpo | dramma in azienda

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina presso l’azienda Rizzato Calzature di Borgoricco, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere scivolato nel compattatore della carta. L’incidente ha causato grande dolore tra i dipendenti e solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La tragedia è stata prontamente segnalata alle autorità competenti per le indagini del caso.

