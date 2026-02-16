Cosa succederà ora alle Ong che salvano i migranti con il blocco navale imposto dal Governo
Il governo ha deciso di imporre un blocco navale alle Ong che salvano migranti in mare, creando incertezza tra le organizzazioni coinvolte. Luca Masera, avvocato di Asgi, spiega che questa misura limita le operazioni delle navi umanitarie, impedendo loro di entrare nelle acque territoriali durante il periodo di interdizione. Un esempio concreto è il divieto di accesso alle aree di salvataggio entro una determinata distanza dalle coste italiane, che potrebbe mettere a rischio molte operazioni di soccorso.
Migranti, via libera del governo al ddl: dal blocco navale alle espulsioni, le misure
Questa mattina il governo ha dato il via libera al disegno di legge sull’immigrazione.
Blocco navale, mazzata terribile alle Ong. La minaccia al governo Meloni? Ricorrere alle toghe rosse…
Il governo ha approvato una nuova misura sull’immigrazione chiamata ‘blocco navale’, che ha già scatenato molte polemiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
