Blocco navale e nuove regole sui migranti | scacco matto a sinistra e Ong

Il governo ha approvato ieri in Consiglio dei ministri un nuovo decreto sui migranti, che prevede un giro di vite sulle espulsioni. La decisione ha scatenato proteste da parte delle opposizioni e delle ONG, che ora si preparano a reagire. La misura mette in discussione le politiche di accoglienza e ha acceso un acceso dibattito pubblico.

Opposizioni e Ong sul piede di guerra dopo il via libera del Consiglio dei ministri di ieri al ddl Migranti, con un giro di vite sulle espulsioni. "Abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini, cioè la possibilità, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo, ma anche una pressione migratoria eccezionale, di impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposte all'interdizione anche in Paesi terzi. Un'opzione che è compatibile con le nuove regole europee, che tra l'altro l'Italia ha contribuito a definire", commenta la premier Giorgia Meloni.

