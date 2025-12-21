Ciclocross | Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde non c’è van Aert

Koksijde torna ad accogliere il tradizionale Duinencross, una tappa importante nel calendario della Coppa del Mondo di ciclocross, dopo quattro anni di assenza. La gara si svolge in un contesto naturale unico, attirando appassionati e atleti da tutto il mondo. Quest’anno, Mathieu van der Poel punta alla terza vittoria consecutiva, mentre l’assenza di Wout van Aert cambia gli equilibri della competizione.

Koksijde torna a illuminare il calendario della Coppa del Mondo di ciclocross con il leggendario Duinencross che torna in scena dopo quattro anni di assenza dal circuito UCI. Solamente una categoria in gara oggi, quella degli élite uomini, in terra belga. Anche qui, come accaduto ieri ad Anversa, è la sabbia la protagonista del circuito. Come favorito assoluto ovviamente c’è Mathieu van der Poel che ieri ha veramente lasciato le briciole ai rivali, staccandoli sin dal primo giro e dominando in lungo e in largo la gara. Anche in questa località ci sono bei ricordi per l’uomo dell’Alpecin-Deceuninck che vanta tre successi consecutivi tra 2017 e 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it

