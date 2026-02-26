Omicidio Rogoredo un'amica di Mansouri | Cinturrino aveva minacciato Zack di morte non agiva mai da solo

"Cinturrino non si comportava come un poliziotto", dice a Fanpage.it un'amica di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso da un agente durante un controllo antidroga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cosa rischia il poliziotto Cinturrino arrestato per l’omicidio volontario di Mansouri a Rogoredo

Il collega di Cinturrino presente sul luogo dell’omicidio a Rogoredo: “Ho temuto uccidesse anche me”Un collega del poliziotto Carmelo Cinturrino, che ha sparato e ucciso a Mansouri, racconta di aver temuto che potesse uccidere anche lui il 26...

Temi più discussi: Omicidio Rogoredo, gli amici di Zack: Cinturrino chiedeva 200 euro e 5 grammi di coca al giorno; Rogoredo, agente conferma ai pm: Cinturrino chiedeva soldi e droga; L'afghano che ha visto tutto, l'amico che ha sentito lo sparo in diretta al cellulare: i testimoni dell'omicidio del pusher a Rogoredo che hanno smentito Cinturrino; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ipotesi del pizzo. Gli amici della vittima: Dal poliziotto continue richieste ….

Omicidio Rogoredo, Piantedosi: Vicenda non può intaccare storia forze di poliziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Rogoredo, Cinturrino resta in carcere. Lui: 'Dai miei colleghi delle infamità' ... tg24.sky.it

Omicidio Rogoredo, in un video cosa è successo a Mansouri: la versione di Cinturrino e la svolta nelle indaginiCarmelo Cinturrino uccide Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ma dietro a un'apparente legittima difesa si cela tutt'altra vicenda ... fanpage.it

Tg2. . L'omicidio di #Rogoredo. Il poliziotto ammette la responsabilita della messa in scena della finta pistola, accanto al corpo del 28enne ucciso, ma non di aver preso droga e soldi dagli spacciatori. Il capo della Polizia Pisani dice: "Via la divisa, va subito de - facebook.com facebook

#tagada Rosy Bindi commenta le polemiche politiche dopo l'omicidio di Rogoredo x.com