Omicidio a Rogoredo il poliziotto arrestato | Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze

Carmelo Cinturrino ha confessato di aver sparato a Mansouri dopo aver messo la pistola vicino a lui, spinto dalla paura delle ripercussioni. La sua testimonianza arriva in un momento di tensione tra le forze dell’ordine e la comunità locale, che chiede risposte sulla vicenda. La scena si è svolta in un zona trafficata di Rogoredo, dove l’episodio ha suscitato sconcerto tra i residenti. La polizia continua le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha ammesso le sue responsabilità durante un colloquio con il suo avvocato. Il 42enne si trova in carcere a San Vittore (Milano) dalla mattina del 23 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato | "Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente" | Cinturrino: "Ho messo l'arma vicino perché temevo le conseguenze"Un agente di polizia ha sparato a Mansouri, e la scena si è svolta con l’arma vicino a lui, perché temeva le conseguenze.

Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio del pusher: «Ho messo la pistola vicino al corpo per paura». Meloni: ?«Implacabili con chi sbaglia»Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ammesso di aver posato la pistola vicino al corpo di un pusher, ha spiegato di aver agito così per paura delle possibili reazioni.

