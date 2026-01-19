Federica Torzullo il marito Claudio Carlomagno interrogato | cosa non torna sul movente l' arma non trovata e l' omicidio

Federica Torzullo è stata vittima di un omicidio al centro di un’indagine che coinvolge il marito, Claudio Carlomagno. Attualmente, l’uomo si trova in carcere a Civitavecchia ed è sotto interrogatorio, mentre emergono dubbi sul movente, l’assenza dell’arma e altri elementi che potrebbero fare luce sul caso. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, con le autorità che cercano di fare chiarezza sui dettagli ancora oscuri.

Claudio Carlomagno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo e dell'occultamento del suo cadavere, è attualmente sotto interrogatorio nel carcere di Civitavecchia. Davanti al procuratore Alberto Liguori e al pm titolare, l'indagato è chiamato a rispondere sulla dinamica dei fatti, sul movente e sulla posizione dell'arma del delitto, tuttora non individuata. «Colpita al volto e altre parti del corpo, difficile riconoscerlo», spiega Liguori durante la trasmissione Ore 14. L’atto istruttorio L'interrogatorio punta a colmare le lacune investigative relative all'arma utilizzata per l'omicidio. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Toruzullo, il marito Claudio Carlomagno interrogato: cosa non torna sul movente, l'arma non trovata e l'omicidio. Confssione in arrivo?

Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Toruzullo, è attualmente sotto interrogatorio nel carcere di Civitavecchia. Restano molte questioni irrisolte, tra cui il movente, l’assenza dell’arma e la reale dinamica dell’accaduto. La vicenda solleva dubbi e attende chiarimenti, anche in vista di una possibile confessione. Seguiranno aggiornamenti sulle indagini e sui prossimi sviluppi del caso.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: le telecamere, la separazione imminente, cosa sappiamo

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Le autorità stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e le recenti comunicazioni tra i due, mentre si avvicina una separazione ufficiale. La vicenda resta sotto stretto riserbo, con le indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

