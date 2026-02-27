Omicidio di Lucia Salcone a San Severo Ciro Caliendo nega di aver inscenato l' incidente | Sono innocente

Ciro Caliendo, arrestato per l'omicidio della moglie Lucia Salcone a San Severo, ha dichiarato di essere innocente e ha negato di aver inscenato l'incidente. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda e raccogliere eventuali prove. Caliendo è attualmente in custodia e si attende l'esito delle analisi e degli accertamenti sulla scena del delitto.

Ciro Caliendo, l'imprenditore di San Severo (Foggia) arrestato cin l'accusa dell'omicidio premeditato della moglie Lucia Salcone, ha ribadito la sua innocenza e ha risposto alle domande del gip. Caliendo "ha reso dichiarazioni coerenti con quelle ribadite fin dall'inizio dell'accaduto", hanno detto i suoi legali. Lucia Salcone è morta la sera del 27 settembre del 2024 in quello che gli investigatori della squadra mobile e della polizia stradale ritengono un delitto mascherato da incidente stradale. Morte Lucia Salcone, Caliendo interrogato in carcere Ciro Caliendo è stato arrestato lunedì scorso per l'omicidio premeditato della moglie Lucia Salcone. Ciro Caliendo, arrestato per l'omicidio della moglie Lucia Salcone, ha parlato per oltre tre ore davanti al gip di Foggia ribadendo la sua versione: "È stato un incidente, non l'ho uccisa".