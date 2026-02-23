Ciro Caliendo arrestato per l’omicidio di Lucia Salcone | ‘Incidente simulato’ il rogo giallo e la svolta

Ciro Caliendo è stato fermato dalla polizia di San Severo dopo che gli investigatori hanno scoperto che il rogo che ha ucciso Lucia Salcone era stato volontariamente appiccato. La vittima, trovata carbonizzata nel suo appartamento, non è stata uccisa da un incidente come si pensava inizialmente. Le indagini hanno portato a sospettare che il fuoco fosse stato acceso intenzionalmente per nascondere un movente. La polizia continua a cercare ulteriori prove.

Il 48enne arrestato dalla polizia di San Severo, la vittima fu trovata carbonizzata. Non sarebbe stato un tragico incidente. Sarebbe stato un delitto studiato, preparato e messo in scena con freddezza. Ciro Caliendo, 48 anni, è stato arrestato dalla Polizia stradale di San Severo e dalla Squadra mobile di Foggia con l’accusa di omicidio volontario premeditato della moglie, Lucia Salcone, 47 anni. La donna era morta il 27 settembre 2024 in quello che inizialmente era stato descritto come un incidente stradale lungo la provinciale 13, nelle campagne del Foggiano. L’auto – una Fiat 500 – era andata a fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

