Non fu un incidente Ciro Caliendo arrestato per l' omicidio della moglie Lucia Salcone

Ciro Caliendo, imprenditore di San Severo, è stato arrestato all’alba per aver ucciso sua moglie Lucia Salcone, il cui corpo è stato trovato tra le fiamme della loro auto. La causa del suo gesto appare collegata a tensioni familiari protratte nel tempo. Le forze dell’ordine hanno raccolto prove che collegano Caliendo all’incendio doloso. La polizia continua le indagini per chiarire i motivi dietro questa tragica vicenda.

Lucia Salcone morta tra le fiamme della sua auto, arrestato all'alba con l'accusa di omicidio premeditato il marito, Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo di San Severo. Questa mattina, la Polizia di Stato, all’esito delle indagini dirette dalla Procura di Foggia, ha eseguito una ordinanza emessa dal gip che dispone l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Ciro Caliendo, gravemente indiziato dell’omicidio della moglie, avvenuto il 27 settembre 2024 sulla Sp 13, in agro di San Severo. Il complesso e articolato lavoro investigativo ha avuto inizio sin dalle prime ore dopo il fatto, quando il personale della Polizia di Stato è intervenuto per un presunto incidente stradale, con conseguente incendio dell’autovettura all’interno della quale viaggiavano l’indagato e la moglie, poi morta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024, Lucia Salcone è morta in un incidente stradale a San Severo, ma le indagini mostrano che si tratta di un omicidio mascherato da incidente.

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoLucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto a San Severo, causando grande scalpore.

