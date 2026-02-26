Triplice omicidio delle suore in Burundi | il ruolo di Guillaume arrestato a Medesano

Un uomo di 50 anni, residente da tempo in provincia, è stato arrestato dai Carabinieri di Parma a Medesano. L’arresto riguarda un caso di omicidio che ha coinvolto alcune suore in Burundi, e l’indiziato è stato fermato in Italia. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, che mirano a chiarire i dettagli dell’episodio.

I Carabinieri del comando provinciale di Parma hanno arrestato Harushimana Guillaume, 50enne originario del Burundi e residente da anni in provincia, a Medesano. L’uomo è accusato di concorso nel triplice omicidio delle tre suore italiane uccise tra il 7 e l’8 settembre 2014 nel Paese africano.Le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Omicidio delle suore italiane in Burundi: arrestato a Parma Guillaume Harushimana. La svolta dopo il libro di Giusy BaioniI Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Harushimana...

