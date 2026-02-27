Livorno un uomo ucciso nello studio del commercialista Lite per una trattativa legata a

A Livorno, un uomo di 55 anni è stato ucciso nel pomeriggio nello studio di un commercialista in via Grande al civico 110. La vittima, un agente di commercio, è stata colpita con due coltellate al petto durante una lite legata a una trattativa per la compravendita di oro. La scena si è svolta all’interno dello studio, dove sono intervenuti i soccorsi.

AGI - Una lite per la compravendita di oro, poi degenerata in un omicidio. Si spiegherebbe così la morte del 55enne Francesco Lassi, agente di commercio ucciso con due coltellate al petto ieri pomeriggio a Livorno nello studio di un commercialista, in via Grande al civico 110. Per l'omicidio è stato arrestato, Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia con precedenti per traffico internazionale di droga. Amirante, che aveva agito con il volto travisato e si era dato alla fuga, era stato fermato poco dopo il delitto nell'area del porto dagli agenti del commissariato di polizia di via Fiume. Decisive anche le dicharazioni di alcuni testimoni.