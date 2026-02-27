Livorno agente di commercio ucciso a coltellate in studio commercialista arrestato un ex pentito 47enne | omicidio dopo lite

Un uomo di 47 anni, ex collaboratore di giustizia, è stato arrestato a Livorno con l’accusa di aver ucciso un agente di commercio durante un alterco in uno studio commercialista. La vittima, di nome Francesco Lassi, è stata accoltellata e poi deceduta. L’arrestato, Luigi Amirante, è stato fermato poco dopo l’episodio avvenuto in città.

La vittima si chiamava Francesco Lassi, agente di commercio accoltellato da un ex collaboratore di giustizia di nome Luigi Amirante. Pare però che alla base del gesto vi sia una discussione circa una trattativa. In corso le indagini. Un omicidio in pieno centro si è consumato ieri, giovedì 26. Livorno, 26 febbraio 2026 – Un delitto in pieno centro nello studio di un commercialista. Francesco Lassi accoltellato in uno studio di commercialisti. Il delitto dopo una lite legata a una trattativa in corso. Nel 2022 si era candidato in politica con il M5S. Il presunto killer, Luigi Amirante, ex collaboratore di giustizia, con precedenti per droga e contatti con clan cammorristici, è stato fermato qualche ora dopo nella zona del porto di Livorno.