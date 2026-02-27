Omcidio a Firenze | uomo trovato morto in casa sul corpo ferite di arma da taglio

Un uomo è stato trovato morto questa mattina in un'abitazione alla periferia di Firenze. Sul suo corpo sono state riscontrate ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini, mentre la salma è stata sequestrata. La polizia sta esaminando le circostanze dell’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle possibili cause o sui sospetti.

FIRENZE – Orrore in un'abitazione alla periferia di Firenze stamattina, 27 febbraio 2026. Un uomo è stato trovato morto in via Reginaldo Giuliani. Dalle prime ricostruzioni, la vittima presenterebbe ferite da arma da taglio e ci sarebbero già alcune persone fermate come indiziati o possibili testimoni di quanto avvenuto. Nell'appartamento sarebbero state trovate anche altre persone ferite. Tra i moventi che avrebbero portato all'omicidio quello della droga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e i sanitari del 118.