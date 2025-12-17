Oltre la Terra dei Fuochi | Diocesi e comitati ambientali insieme Nuovo patto per salute e ambiente

La Diocesi e i comitati ambientali uniscono le forze per affrontare la problematica della Terra dei Fuochi con un nuovo patto istituzionale. L’obiettivo è promuovere la tutela della salute pubblica e dell’ambiente nei territori interessati, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e cittadini per un futuro più sicuro e sostenibile.

Un nuovo patto istituzionale per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente nei territori colpiti dal fenomeno della Terra dei Fuochi. È questo il cuore del messaggio lanciato dalla Diocesi di Aversa, insieme ai comitati Kosmos Ambiente e Salute e Parete Basta Roghi!, che venerdì 19 dicembre. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Terra dei Fuochi sequestrata autocarrozzeria per violazioni ambientali Leggi anche: Cnr e Reggia di Carditello insieme per proteggere biodiversità nella terra dei fuochi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LEGME 2.0 - Convegno in Diocesi Terra dei Fuochi a che punto siamo «Terra dei fuochi la Chiesa non può tacere» - Sono quelle di Acerra, Aversa, Caserta e Nola, tra le più colpite dal dramma della 'Terra dei fuochi', che ieri hanno raccolto l’appello dei loro vescovi, Di ... avvenire.it Terra dei fuochi. Mons. Di Donna: “L’educazione alla custodia del Creato fa parte dell’annuncio del Vangelo” - Castellammare di Stabia, la diocesi di Nola, di Acerra, di Aversa, di Caserta, di Teano Calvi, di Sessa Aurunca, l’arcidiocesi di ... agensir.it A novembre è morto don Luigi Manenti, per oltre quarant'anni missionario in Bolivia e a Cuba. Il ricordo degli amici della comunità di CL della Bergamasca, la sua terra d'origine. Leggi la lettera - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.