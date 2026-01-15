Manifatture e Max Mara ‘Prove’ di distensione

Il gruppo Max Mara, dopo le recenti giornate di sciopero storiche, ha avviato un percorso di dialogo con i rappresentanti sindacali della Cgil delle sarte di Manifattura San Maurizio. L’obiettivo è ricostruire un clima di serenità e collaborazione all’interno dell’azienda, favorendo un confronto costruttivo e rispettoso delle esigenze di tutte le parti coinvolte. Un passo importante nel percorso di recupero di relazioni di lavoro più solide e trasparenti.

Ricostruire "un clima sereno" in azienda. È l’obiettivo del gruppo Max Mara che, dopo le due giornate di sciopero (definite “storiche” perché le prime dal 1980) andate in scena a maggio del 2025, ha incontrato martedì pomeriggio, nella sede di Confindustria, i rappresentanti sindacali della Cgil delle sarte di Manifattura San Maurizio. L’incontro, a quanto si apprende, viene giudicato positivo perchè, da quanto trapela, ci sarebbero stati "chiarimenti" sulle mobilitazioni (anche se le parti sono rimaste sulle proprie posizioni). Ma, soprattutto, è ripartito un confronto che ora proseguirà con al centro la piattaforma di rivendicazioni sindacali presentata all’azienda ad ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifatture e Max Mara ‘Prove’ di distensione Leggi anche: Domenica In, da Amanda Lear a Max Biaggi: gli ospiti di oggi di Mara Venier Leggi anche: Non semplici abiti, ma alleati: le collezioni Weekend Max Mara accompagnano le donne nelle loro evasioni quotidiane Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manifatture San Maurizio (Max Mara): il governo conferma le criticità - Max Mara ha sfilato alla Reggia di Caserta il 17 giugno, presenti attrici italiane e internazionali tra cui Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Laetitia Casta, Hayley Atwell, Joey King, Pilar Fogliati, ... fashionunited.it Il codice Max Mara: “Al primo posto la dignità dei lavoratori” - "Oggi sentiamo il dovere di prendere parola a tutela delle persone che ogni giorno, da quasi 75 anni, lavorano per la reputazione ed il prestigio del gruppo. repubblica.it Il "caso" Max Mara alla Camera: Avs chiede intervento del Governo sulla vicenda di Manifatture di San Maurizio - Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto al governo di riferire sul caso delle lavoratrici di Max Mara di Reggio Emilia che hanno scioperato assieme alla Filctem Cgil. fashionunited.it MOSTRE • INAUGURAZIONE Una trama visiva dell’immaginario di Mara Cerri, capace di trasformare la poesia in immagine. Figure che emergono dalla memoria, silenzi carichi di suggestioni, corpi e paesaggi sospesi nel tempo. L’esposizione nasce come se facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.