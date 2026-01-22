Il Max Mara Art Prize for Women diventa nomade

Il Max Mara Art Prize for Women si evolve in una nuova fase nomade, sotto la guida di Cecilia Alemani, curatrice di livello internazionale. Questa trasformazione mira a promuovere un dialogo più ampio e dinamico attorno all'arte femminile, offrendo spazi e opportunità diversificati per le artiste partecipanti. Un approccio che rafforza l'impegno del premio nel sostenere e valorizzare il talento femminile nel contesto artistico globale.

Cecilia Alemani, curatrice di fama internazionale, guiderà il nuovo corso nomade del Max Mara Art Prize for Women. Il premio biennale, nato nel 2005 in collaborazione con Whitechapel Gallery di Londra, è stato il primo dedicato specificamente alle artiste emergenti. Sin dall'inizio, l'iniziativa si è distinta per una formula insolita: invece di un assegno immediato, offriva tempo e spazio: una residenza di sei mesi in Italia perché le vincitrici potessero sviluppare un progetto artistico. Luigi Maramotti, presidente di Max Mara Fashion Group, ne rivendica ancora oggi lo spirito pionieristico: «Nel 2005 Max Mara istituì il Max Mara Art Prize for Women in continuità con i propri valori fondanti: sostenere le donne e il loro processo di emancipazione.

