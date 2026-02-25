Oltre un secolo di atletica campana nel libro di Rino Manzo | domani presentazione alla Canottieri Napoli

Campioni, atleti, dirigenti e appassionati si ritroveranno domani, giovedì 26 febbraio alle 17,30, al Circolo Canottieri Napoli per la presentazione di “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”. Un appuntamento che si annuncia come una vera festa dell’atletica regionale. Testimonial dell’incontro sarà la campionessa europea di maratona Maria Guida, mentre ospite speciale sarà la leggenda dell’atletica campana Gilda Jannaccone. Il volume è firmato da Rino Manzo, già dirigente sportivo e Stella d’oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport e direttore della rivista federale Atletica. La prefazione è del presidente nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei. Il libro è edito da LeVarie. All’incontro, insieme agli autori, al presidente del Circolo Giancarlo Bracale e all’editore Marco Lobasso, parteciperanno numerosi protagonisti dell’atletica campana di ieri e di oggi: Tonino Andreozzi, Lorenzo Brigante, Teodorico Caporaso, Alfonso Di Guida, Anna Maria Ferraro, Antonio Fogliano, Mario Longo, Marco Mazza, Maria Grazia Orsani, Giovanni Ruggiero, Massimo Santamaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

