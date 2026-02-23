Oltre un secolo di atletica campana nel libro di Rino Manzo | giovedì 26 festa alla Canottieri Napoli

Rino Manzo ha scritto un libro che raccoglie oltre un secolo di storia dell’atletica campana, motivato dalla passione per lo sport locale. Giovedì 26 febbraio alle 17.30, campioni, atleti e appassionati si incontreranno alla Canottieri Napoli per celebrare questa ricca testimonianza. L’evento prevede la presentazione del volume e un momento di confronto tra gli appassionati, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle imprese sportive della regione.

Campioni, atleti, dirigenti e appassionati si ritroveranno giovedì 26 febbraio alle 17.30 al Circolo Canottieri Napoli per la presentazione di “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”. Un appuntamento che si annuncia come una vera festa dell’atletica regionale. Testimonial dell’incontro sarà la campionessa europea di maratona Maria Guida, mentre ospite speciale sarà la leggenda dell’atletica campana Gilda Jannaccone. Il volume è firmato da Rino Manzo, già dirigente sportivo e Stella d’oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport e direttore della rivista federale Atletica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Oltre un secolo di atletica campana nel libro di Rino: giovedì 26 festa alla Canottieri NapoliRino ha pubblicato un libro che racconta oltre cento anni di atletica in Campania, per celebrare la passione e le vittorie della regione.

Storia e statistiche dell’atletica in Campania, alla Canottieri Napoli il libro di Rino ManzoIl libro di Rino Manzo, “100+ anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”, nasce dall’esigenza di raccontare un patrimonio sportivo dimenticato.

