Edilizia scolastica inaugurato il nuovo edificio del polo tecnico Franchetti Salviani

5 dic 2025

Una nuova scuola moderna e sostenibile. A Città di Castello è stato inaugurato il nuovo edificio del polo tecnico Franchetti Salviani, una struttura che rispetta gli standard antisismici e di sostenibilità ambientale.L’opera, realizzata dalla provincia di Perugia con il finanziamento dell’ufficio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

