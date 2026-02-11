Oggi 11 febbraio Nostra Signora di Lourdes | Io sono l’Immacolata la firma del Cielo sul dogma Mariano

Oggi, nel giorno di Nostra Signora di Lourdes, si ricorda l’apparizione della Vergine Maria che si presenta come “l’Immacolata”. La Madonna rivela di essere l’Immacolata, confermando così il dogma che era stato proclamato appena quattro anni prima. La notizia si diffonde tra i fedeli e rafforza la fede di chi crede nelle apparizioni di Lourdes.

Nelle apparizioni a Lourdes la Beata Vergine Maria dichiara di essere l’Immacolata Concezione confermando così il dogma che era stato proclamato solo quattro anni prima. L’11 febbraio si ricorda la Beata Vergine Maria di Lourdes, ovvero la prima delle apparizioni a santa Bernardette Soubirous che hanno avuto luogo nel 1858 nella località francese sui Pirenei. In queste poche apparizioni che sono state in totale 18 e si sono susseguite fino al 18 luglio dello stesso anno, la Madonna si è presentata come l’Immacolata Concezione. Bernadette Soubirous, una ragazzina povera e analfabeta, quel giorno era andata a raccogliere legna secca nel greto del fiume Gave, insieme ad una sorella e ad una amica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Il 11 febbraio, la grotta di Lourdes si riempì di una luce misteriosa e una donna vestita di bianco apparve sulla roccia.

Il 13 gennaio a Nostra Signora di Philippsdorf si ricorda un evento di significativa rilevanza spirituale, noto come la «Lourdes della Boemia».

