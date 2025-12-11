Giancarlo Arra entra nel cda della fondazione Sons of Italy | tra Sud e Usa un ponte per l’innovazione

Giancarlo Arra entra nel consiglio di amministrazione della fondazione Sons of Italy, un organismo che rappresenta oltre 26 milioni di italo-americani. Originario di Napoli, l'imprenditore vede questa nomina come un’opportunità per rafforzare i legami tra Sud Italia e Stati Uniti, promuovendo innovazione e collaborazione tra le due realtà.

È stato nominato nel cda della fondazione Sons of Italy, che rappresenta oltre 26 milioni di italo-americani: un riconoscimento che per Giancarlo Arra, imprenditore napoletano, è al contempo un onore e un impegno concreto. “I Sons of Italy incarnano da più di un secolo la comunità italiana più influente negli Stati Uniti – spiega a Mario Sapio del Mattino -. Entrarvi significa contribuire alla crescita della nostra comunità, promuovere le eccellenze italiane e valorizzare le nuove generazioni”. Il suo obiettivo all’interno della fondazione sarà rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti, in particolare nei settori della ricerca scientifica, della salute e dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it