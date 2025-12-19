Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d' artificio | maxi sequestro di botti - VIDEO

Una scoperta sorprendente ha portato al sequestro di una vasta fabbrica abusiva di fuochi d’artificio, con un maxi sequestro di botti. La polizia ha denunciato un 34enne napoletano per detenzione e commercio illegale di materie esplodenti, evidenziando i rischi e i pericoli di un’attività clandestina che mette a repentaglio la sicurezza pubblica.

La polizia ha denunciato un 34enne napoletano per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. In particolare, i Falchi, nel monitorare la pubblicità di attività illecite sui social network, hanno individuato il 34enne e lo hanno seguito; il soggetto, dopo poco, è giunto nel comune di.

