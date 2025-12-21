Maxi blitz nella ‘malamovida’ Cinque arresti per droga e sequestri nei cannabis shop

Nella recente operazione della Polizia di Stato, sono state eseguite numerose misure contro il traffico di droga, coinvolgendo diverse aree del paese. In provincia di Lucca, cinque persone sono state arrestate nell’ambito di un'indagine che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti in due cannabis shop. Questa attività si inserisce in un più ampio intervento volto a contrastare il fenomeno dello spaccio.

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato con centinaia di arresti e sequestri di sostanze stupefacenti su tutto il territorio nazionale: protagonista anche la provincia di Lucca, dove cinque persone sono state arrestate per spaccio e in due cannabis shop sono stati trovati hashish e cannabinoidi. La squadra mobile della questura ha intensificato i controlli per contrastare questo tipo di reati legati alla criminalità diffusa, in particolare tra i più giovani. L’operazione è andata avanti nelle scorse settimane e solo ieri sono stati resi noti i dettagli e il bilancio. Le attività si sono concentrate soprattutto nelle aree della ‘malamovida’, maggiormente frequentate da ragazzi e adolescenti, come piazza San Michele, piazzale Verdi e piazzale Ricasoli, vicino alla stazione ferroviaria, zone già da tempo finite nel ‘mirino’ degli agenti perché al centro di numerosi fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

