Occhi di gatto il cartone e la sigla che sono diventati cult Gli anni ’80 restano magici

Bologna, 27 febbraio 2026 – “O-O-O, Occhi di gatto!” - chi non ha canticchiato almeno una volta questo tormentone pomeridiano degli anni ’80? La sigla di Cristina D’Avena, che faceva sognare bambini e adolescenti tra merenda e televisione, torna a risuonare a distanza di quattro decenni, questa volta sul palco dell’Ariston. Durante la serata dei duetti di Sanremo, l’iconico brano rivive in chiave live con la band tutta al femminile Bambole di pezza, tra nostalgia e ironia, confermando come Occhi di gatto non sia solo un cartone animato, ma un pezzo indelebile della cultura pop italiana. Che fa ballare tutto il teatro. Italian band Bambole di Pezza with Cristina D’Avena perform on stage at the Ariston theatre during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 27 February 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

