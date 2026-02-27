Nel 1985, il cartone animato “Occhi di gatto” andava in onda e la sigla, interpretata da una cantante famosa dell’epoca, è diventata subito un simbolo. La serie, ambientata a Bologna, racconta le avventure di tre sorelle che gestiscono un'agenzia investigativa. La sigla, con il suo ritornello o-O-O, rimane impressa nella memoria di molti spettatori, portando con sé un ricordo degli anni ’80.

Bologna, 27 febbraio 2026 – “O-O-O, Occhi di gatto!” - chi non ha canticchiato almeno una volta questo tormentone pomeridiano degli anni ’80? La sigla di Cristina D’Avena, che faceva sognare bambini e adolescenti tra merenda e televisione, torna a risuonare a distanza di quattro decenni, questa volta sul palco dell’Ariston. Durante la serata dei duetti di Sanremo, l’iconico brano rivive in chiave live con la band tutta al femminile Bambole di pezza, tra nostalgia e ironia, confermando come Occhi di gatto non sia solo un cartone animato, ma un pezzo indelebile della cultura pop italiana. Cos'è Occhi di gatto. Occhi di gatto è il celebre cartone animato degli anni ’80, diventato iconico in Italia soprattutto grazie alla sigla cantata da Cristina D’Avena, che ha consacrato la serie come uno dei cartoni più amati di quel decennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Occhi di gatto, il cartone e la sigla che sono diventati cult. “Agli anni ’80 restano magici”

