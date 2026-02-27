occhi di gatto e led zeppelin martina da limbiate spacca a sanremo

Martina da Limbiate ha partecipato a Sanremo con il brano “Occhi di gatto”, interpretato insieme a Cristina D’Avena e ai Led Zeppelin. La sua esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, contribuendo a portare il suo nome sotto i riflettori. La presenza della cantante si è fatta notare durante la manifestazione, diventando uno dei momenti più discussi della serata.

Da Limbiate al palco dell’Ariston: "La mia Martina a Sanremo. Che orgoglio, un’emozione unica"Sono tanti i limbiatesi che hanno seguito la prima serata del Festival di Sanremo con un po’ di emozione e un pizzico di orgoglio per la presenza di...

Led Zeppelin: Ritorno in studio dopo l’incidente di Plant, un album inaspettato compie 50 anni.A febbraio 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di un album particolare nella discografia dei Led Zeppelin.

