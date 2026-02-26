Da Limbiate al palco dell’Ariston | La mia Martina a Sanremo Che orgoglio un’emozione unica

Sono tanti i limbiatesi che hanno seguito la prima serata del Festival di Sanremo con un po’ di emozione e un pizzico di orgoglio per la presenza di una loro concittadina sul palco dell’Ariston. Tra le esibizioni infatti c’è stata quella Martina Cleo Ungarelli, 31 anni, nuova voce delle Bambole di pezza, gruppo rock tutto al femminile che all’inizio degli anni Duemila aveva conquistato la scena della musica alternativa punk rock con due album e numerosi concerti in giro per l’Italia. Dopo una lunga pausa, nel 2022 la band è ripartita con la nuova formazione: alle due fondatrici Morgana e Dani, entrambe alla chitarra, si sono unite Xina alla batteria, Kaj al basso e, appunto Cleo, da Limbiate, alla voce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

