Led Zeppelin | Ritorno in studio dopo l’incidente di Plant un album inaspettato compie 50 anni

A febbraio 2026 ricorrono i cinquant’anni da un disco che ha segnato la storia dei Led Zeppelin. Dopo l’incidente di Plant, la band ha deciso di tornare in studio e di mettere nero su bianco un album che nessuno si aspettava. Un disco nato tra recupero e nuove idee, che dopo cinque decenni resta ancora attuale.

Led Zeppelin: Un Album tra Recupero e Creatività, Cinquant’anni dopo. A febbraio 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di un album particolare nella discografia dei Led Zeppelin. Un disco nato in un periodo di difficoltà per Robert Plant, convalescente dopo un grave incidente automobilistico, e che ha visto la band reinventarsi per portare avanti un progetto artistico in circostanze tutt’altro che ideali. L’album, pur non eguagliando il successo dei suoi predecessori, ha regalato al pubblico due brani destinati a diventare dei classici del loro repertorio. Il Successo Interrotto: L’Incidente a Rodi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Led Zeppelin Album Diversi oggetti di John Bonham, batterista dei Led Zeppelin, sono finiti all’asta Accadde oggi: 12 gennaio, la consacrazione muisicale dei Led Zeppelin Il 12 gennaio 1969 segnò la consacrazione dei Led Zeppelin con l'uscita del loro album omonimo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Led Zeppelin Album Argomenti discussi: Il brano dei Led Zeppelin che ha cambiato la vita di Phil Collins; Led Zeppelin: spunta il video inedito di un concerto del 1972 in Olanda; Led Zeppelin, spunta online un filmato del 1972; Led Zeppelin, pubblicato in rete un filmato inedito del 1972 in altissima definizione. Guardalo qui. Led Zeppelin, pubblicato in rete un filmato inedito del 1972 in altissima definizione. Guardalo quiIl video è stato girato per il programma televisivo musicale olandese Popzien e documenta l’arrivo della band ad Amsterdam nel maggio di quell’anno ... virginradio.it Il ritorno dei Led Zeppelin al cinemaFinalmente il ritorno della leggenda. Quello che in tanti solo speravano si è avverato. I Led Zeppelin hanno annunciato l’uscita nei cinema, il prossimo 17 ottobre, di Celebration Day, il DVD del ... corriere.it Led Zeppelin, pubblicato in rete un filmato inedito del 1972 in altissima definizione. Guardalo qui Il video è stato girato per il programma televisivo musicale olandese "Popzien" e documenta l’arrivo della band ad Amsterdam nel maggio di quell’anno - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.