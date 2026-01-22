La procura di Palermo ha richiesto il giudizio immediato per Filippo Piritore, 75 anni, ex prefetto di Isernia, coinvolto nell’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella. L’accusa riguarda presunti depistaggi legati al caso, che vede come protagonista il fratello dell’attuale Presidente della Repubblica. La procedura sarà valutata nelle prossime settimane, mentre si prosegue con le indagini per chiarire i fatti.

La procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per Filippo Piritore, 75 anni, l’ex prefetto di Isernia sotto inchiesta per depistaggio nell’ambito dell’indagine sull'omicidio del presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Capo dello Stato. "Prove evidenti" Nei confronti dell’indagato, secondo l’ufficio diretto da Maurizio de Lucia, le prove sono evidenti e gli accertamenti preliminari si sono conclusi in meno di sei mesi, presupposto per saltare l’udienza dal Gup e andare direttamente in tribunale. La richiesta sarà adesso vagliata dal presidente dell’ufficio Gip-Gup, che dovrà riscontrare la sussistenza delle condizioni evidenziate dai pm Francesca Dessì e Antonio Carchietti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio Mattarella, chiesto il giudizio immediato per l'ex prefetto Piritore

Piritore rischia il giudizio immediato: depistaggio nell'omicidio di Piersanti MattarellaLa procura di Palermo ha richiesto il giudizio immediato per Filippo Piritore, ex prefetto di Isernia, sospettato di depistaggio nell'indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia e fratello del presidente della Repubblica.

Il depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella, chiesto il processo per l'ex prefetto Filippo PiritoreLa Procura di Palermo ha richiesto il rinvio a giudizio per Filippo Piritore, ex prefetto e responsabile della squadra mobile, accusato di depistaggio nell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella, chiesto il processo per l'ex prefetto Filippo Piritore; Depistaggio nell’omicidio Mattarella: chiesto il giudizio immediato per l’ex prefetto di Isernia Piri...; Depistaggio omicidio Mattarella, chiesto il giudizio immediato per l'ex prefetto Piritore; Omicidio Mattarella: chiesto giudizio immediato per l'ex prefetto Piritore, accusato di depistaggio.

Il depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella, chiesto il processo per l'ex prefetto Filippo PiritoreL'indagato avrebbe mentito sulle fasi di ritrovamento di un guanto, lasciato nella 127 utilizzata dai killer per uccidere il presidente della Regione il 6 gennaio del 1980 in via Libertà. Secondo l'ac ... palermotoday.it

Omicidio Mattarella, i pm citano in giudizio l’ex poliziotto PiritorePalermo – I pubblici ministeri Francesca Dessì e Antonio Carchietti hanno chiesto per l’ex poliziotto Filippo Piritore il giudizio immediato. La Procura ha ricostruito le indagini, nel gennaio 1980, P ... trapanioggi.it

Omicidio Mattarella: chiesto giudizio immediato per l'ex prefetto Piritore, accusato di depistaggio #omicidiomattarella #mafia #palermo #dc - facebook.com facebook

Perchè l'omicidio Mattarella è legato a doppio filo con la Strage alla stazione di Bologna x.com