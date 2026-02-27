Nuovo stadio Roma via libera della giunta | investimento da oltre 1 miliardo a Pietralata

La giunta comunale ha approvato la delibera che conferma l’ottemperanza del progetto definitivo per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. L’investimento previsto supera il miliardo di euro e rappresenta un passaggio importante nel percorso amministrativo. Ora il progetto può procedere con le successive fasi di approvazione e realizzazione.

Un altro passo verso il nuovo stadio della Roma. La giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha approvato la delibera che prende atto dell'ottemperanza del progetto definitivo. Il provvedimento sarà ora esaminato dalle commissioni preposte e approderà in Aula Giulio Cesare per la conferma dell'interesse pubblico. Il voto è previsto tra il 12 e il 13 marzo. In caso di via libera, il dossier passerà alla Regione Lazio per il procedimento autorizzatorio unico e per la convocazione della Conferenza dei servizi. Il progetto del nuovo stadio della Roma Il progetto di fattibilità tecnico-economica consegnato a dicembre prevede un impianto da 60.