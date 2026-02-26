Stadio della Roma a Pietralata la giunta approva il progetto definitivo | investimento da 1 miliardo

La giunta ha dato il via libera al progetto definitivo per lo stadio della Roma a Pietralata, con un investimento superiore a un miliardo di euro. Sono state approvate le misure riguardanti aspetti urbanistici, ambientali e archeologici necessari per la realizzazione dell'impianto. L'opera prevede la costruzione di uno stadio con una capienza di 60mila posti, di cui 23mila in curva.

Gualtieri: «Giornata importante per Roma» Dopo l'ok alla delibera sul PFTE del nuovo stadio della Roma, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha sottolineato il valore strategico del progetto. «Il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo: