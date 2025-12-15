Mercatini spettacoli e presepi | il Paese del Natale accende le feste a Cavallino-Treporti | VIDEO
A Cavallino-Treporti il Natale si anima con mercatini, spettacoli e presepi, creando un percorso festivo che coinvolge tutta la comunità. Tra tradizioni consolidate e nuove iniziative, il
A Cavallino-Treporti il Natale è un percorso che si costruisce nel tempo, tra iniziative già avviate e nuovi appuntamenti pensati per coinvolgere l’intera comunità. Con l’apertura della tensostruttura del Parco Urbano di Cavallino, l’amministrazione comunale, affiancata dal vicepresidente. Veneziatoday.it
