Al via i lavori per il nuovo terminal acqueo di Punta Sabbioni

Mercoledì 7 gennaio inizieranno i lavori per il nuovo terminal acqueo di Punta Sabbioni, un intervento volto a migliorare le infrastrutture di trasporto pubblico nella zona. L’intervento prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, destinata a facilitare gli spostamenti degli utenti e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. I cantieri si protrarranno nei prossimi mesi, garantendo un servizio più efficiente e affidabile.

Prenderanno ufficialmente il via mercoledì 7 gennaio i cantieri per la realizzazione del nuovo terminal acqueo del trasporto pubblico di Punta Sabbioni. Un'opera strategica e a lungo attesa - frutto della sinergia tra amministrazioni comunali, Avm ed enti competenti -, fondamentale per la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Al via i lavori per il nuovo terminal acqueo di Punta Sabbioni Leggi anche: Benevento, al via lavori per nuovo terminal bus alla stazione Leggi anche: Aeroporto di Orio al Serio, inaugurato il nuovo terminal delle partenze da 55 milioni di euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Catania, al via la demolizione del Terminal Morandi per il nuovo Terminal B; Nuovo Terminal Ravano. Rigettato anche l’appello; Via libera definitivo al molo Ravano del porto della Spezia; Nuovo terminal Flixbus in viale della Pace: via alla progettazione. Aeroporto Catania, via ai lavori per la demolizione del Terminal Morandi - Via ai lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, presso l’aeroporto di Catania, una delle opere primarie del Piano di Sviluppo Aeroportuale, ... grandangoloagrigento.it

Al via i lavori per la demolizione del Terminal Morandi all’aeroporto di Catania - Si è tenuto ieri, presso l’Aeroporto di Catania, l’avvio dei lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione ... msn.com

Aeroporto Catania, via a demolizione del Morandi per nuovo Terminal B - Sono stati avviati all'aeroporto di Catania i lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aerop ... ansa.it

- Lavori ai nastri di partenza - Via le barriere architettoniche, arriva la nuova illuminazione: il campo sportivo sarà rimesso a nuovo #baricetta #camposportivo #adria - facebook.com facebook

A #Firenze lavori per un nuovo allaccio idrico in via del Parione. Nel tratto via della Volta Vecchia-via Tornabuoni sarà in vigore un divieto di transito fino al 16 gennaio. #viabilIFI @comuenefi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.