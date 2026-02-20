Domenicali difende il nuovo regolamento | Macchine più stabili e più facili da seguire

Luca Domenicali, presidente della Formula 1, ha spiegato che il nuovo regolamento nasce per rendere le auto più stabili e più semplici da guidare. La causa principale è il desiderio di migliorare la sicurezza e la competitività in pista. Gli ingegneri lavorano per rendere le monoposto più equilibrate, riducendo le vibrazioni e facilitando i sorpassi. Domenicali ha aggiunto che, anche se l’avvio di questa stagione può sembrare complicato, bisogna mantenere la calma e aspettarsi miglioramenti nelle prossime gare. La prima prova arriverà nel GP di Baku.

Il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali si è espresso ieri, a margine dei test in Bahrain, sulle preoccupazioni che circolano nel paddock in merito all'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico: "Un nuovo ciclo porta sempre preoccupazione – ha spiegato – ma voglio rassicurare i tifosi perché io stesso ero in pista durante i test e ho guardato le nuove vetture con gli occhi di un fan, e non ho notato alcuna differenza in termini di velocità o di rumore. Sarà una stagione fantastica". Questa Formula 1 non perde quindi la sua identità, ma Liberty Media e Fia ascolteranno ogni critica di piloti e squadre su eventuali modifiche durante la stagione: "Dobbiamo restare calmi perché l'inizio di un ciclo è sempre molto movimentato.