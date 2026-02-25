Tramvia tutto pronto per il varo del nuovo ponte sull' Arno | due zone per i cittadini che vogliono assistere

Una struttura di 140 metri sarà caricata su carrelloni speciali e poi progressivamente spostato e ruotato fino a raggiungere la posizione prevista È stato programmato per questo venerdì mattina, 27 febbraio, il cosiddetto “varo strutturale” del nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. Si tratta del posizionamento dell’impalcato realizzato nel cantiere lato Anconella che andrà a poggiare tra la pila realizzata nell’alveo del fiume e la spalla. L’intervento consiste nel caricamento della struttura di 140 metri su carrelloni speciali e nella successiva rototraslazione: l’impalcato verrà progressivamente spostato e ruotato fino a raggiungere la posizione prevista. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche:

C’è la data: Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte sull’Arno: orari e come assistere

Tramvia Firenze: nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’Anconella. Il varo venerdì 27