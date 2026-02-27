Nuovo ponte San Michele Mauro Piazza | Si va avanti opera strategica per il territorio

Il nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco prosegue nei lavori, secondo quanto dichiarato da Mauro Piazza, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia. L’opera, considerata di importanza strategica per la zona, segue il suo iter di realizzazione senza interruzioni evidenti. La realizzazione del ponte è vista come un intervento fondamentale per migliorare la viabilità locale e collegare efficacemente le due comunità.

"Nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco: si va avanti, è un'opera strategica per il territorio". La presa di posizione porta la firma del lecchese Mauro Piazza, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia. Piazza è intervenuto a seguito della recente audizione in V Commissione.