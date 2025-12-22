Grave svista del Ministero della Cultura rischio danni enormi e contenziosi storici

Una recente svista del Ministero della Cultura ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili conseguenze dannose e contenziosi di lunga durata, evidenziando l’importanza di una gestione più accurata e responsabile delle questioni culturali e amministrative.

Un errore amministrativo attribuito al Ministero della Cultura viene descritto come potenzialmente devastante, con effetti economici, occupazionali e giuridici rilevanti per imprese, lavoratori e per la stessa amministrazione pubblica. La posizione di un autorevole giurista. "Se il Ministero della Cultura non agirà senza indugio per correggere una seria irregolarità amministrativa che ha colpito Sipario Movies e il produttore Andrea Iervolino, l'ente pubblico potrebbe trovarsi esposto a richieste di risarcimento di entità eccezionale.

