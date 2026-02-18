La Valle Camonica ha deciso di puntare a diventare Capitale italiana della Cultura nel 2029, in occasione del 50° anniversario del riconoscimento Unesco. La proposta mira a valorizzare le sue incisioni rupestri e il patrimonio storico, attirando visitatori e investimenti nella zona. Un passo importante per la comunità locale, che spera di mettere in mostra le sue ricchezze artistiche e storiche.

La Valle Camonica si candida ufficialmente a diventare Capitale italiana della Cultura per l’anno 2029. La Comunità montana, presieduta da Corrado Tomasi, nell’ultima giunta esecutiva ha dato il via libera al documento programmatico che segna l’avvio dell’iter verso la prestigiosa selezione nazionale e che è già stato trasmesso ai Comuni del territorio, alla Provincia e alla Regione. L’obiettivo è costruire una piattaforma condivisa e ottenere un sostegno collegiale e corale all’iniziativa. "Abbiamo contattato dieci consiglieri e tre assessori regionali - spiega Tomasi -: abbiamo chiesto di supportare il progetto e che la candidatura della nostra valle sia l’unica lombarda in relazione al 2029". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capitale della Cultura. Sogno Valcamonica al 50° del sito Unesco

Verso il sogno Pavia “Capitale della cultura”: “I musei andrebbero valorizzati”Questa mattina a Pavia si torna a parlare di musei e cultura.

Cucina italiana patrimonio dell'Unesco, la Fondazione Carisp: "Una spinta per la candidatura a Capitale della cultura"La cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresenta un traguardo di grande rilievo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.