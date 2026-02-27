Nuove paline per la toponomastica cittadina | al via le installazioni in zona Salice

Sono iniziate questa mattina le operazioni di installazione delle prime paline dedicate alla toponomastica cittadina in zona Salice. Un intervento atteso che punta a migliorare l'individuazione delle strade e delle contrade, facilitando l'orientamento di residenti, visitatori e mezzi di soccorso.