Scuolabus elettrici installate 17 nuove paline informative per spiegare il progetto ecosostenibile

Il Comune di Ferrara promuove la mobilità sostenibile con l’installazione di 17 nuove paline informative dedicate al progetto “Re-Bus”. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’utilizzo di scuolabus elettrici, rafforzando l’impegno della città verso un futuro più ecologico e responsabile.

Il Comune di Ferrara rafforza il proprio impegno sulla mobilità sostenibile con l'installazione di 17 nuove paline informative dedicate al progetto "Re-Bus: Ferrara per una mobilità responsabile e sostenibile", l'iniziativa che ha introdotto in città 3 scuolabus elettrici a servizio degli.

