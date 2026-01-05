Ospedale San Paolo di Bari l’ambulatorio Stoma care cresce | oltre 2.500 accessi in un anno

L’Ospedale San Paolo di Bari continua a sviluppare il servizio Stoma Care, che in un anno ha registrato oltre 2.500 accessi. Garantire un'assistenza qualificata e un supporto costante rappresenta un passo importante per migliorare la qualità di vita delle persone con stomia, offrendo loro maggiore autonomia e sicurezza nel percorso di cura e gestione quotidiana.

Vivere con una stomia è complesso e riuscire a farlo recuperando autonomia e qualità della vita ha un valore inestimabile. Una realtà che conoscono bene i pazienti seguiti dall’Ambulatorio Stoma care dell’Ospedale San Paolo, un servizio che negli ultimi anni ha visto crescere in modo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ospedale San Paolo di Bari, l’ambulatorio Stoma care cresce: oltre 2.500 accessi in un anno Leggi anche: Oltre 500 interventi in un anno per la Chiurgia Toracica del Giovanni Paolo II di Bari: "Risultato record" Leggi anche: Bari, intervento della polizia all'ospedale San Paolo: sanitaria aggredita da 40enne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il nuovo anno a Bari inizia con Luana: è lei la prima nata del 2026 in città; Luana, prima nata del 2026 in ASL Bari: a mezzanotte in punto all’Ospedale San Paolo di Bari; Primi nati del 2026 in Puglia si chiamano Luana e Gabriele: festa a mezzanotte tra Bari e Bisceglie; E' Luana la prima nata del 2026 in Puglia: il parto all'ospedale San Paolo di Bari. Ospedale San Paolo di Bari, l’ambulatorio Stoma care cresce: oltre 2.500 accessi in un anno - Crescono le richieste di assistenza per il servizio dedicato alle persone con stomia: cura, supporto e formazione per recuperare autonomia e qualità della vita ... baritoday.it

Al centro ‘Stoma care’ della Asl di Bari 2.500 accessi nel 2025 - 500 gli accessi attraverso il Cup registrati dall’ambulatorio ‘Sto,a care’ attivo nell’ospedale San Paolo di Bari e dedicato ai pazienti stomizzati. trmtv.it

Ospedale San Paolo di Bari, magia e solidarietà in Pediatria e Neonatologia - Sempre nell’ambito delle iniziative natalizie, Meit ha inoltre donato all’Ospedale San Paolo un albero di Natale, collocato in un’area comune della struttura, come segno di calore, accoglienza e ... giornaledipuglia.com

L’uomo che vedete nell’immagine si chiama Paolo Campolo. È ricoverato in un letto d’ospedale a Sion per un’intossicazione da fumo. E se oggi decine di ragazzi sono vivi, è anche per quello che ha fatto lui. Paolo abita a cinquanta metri dal locale di Crans-M - facebook.com facebook

Oggi l'infermiere Vincenzo Mammalella, coordinatore della Rianimazione all'ospedale San Paolo di #Napoli, ha portato la fiamma olimpica nella tappa partita da #Telese per @milanocortina26. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.