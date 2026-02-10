Modifiche alla viabilità in via Sacchi a Torino | lavori in tre fasi sulla rete del teleriscaldamento

Da mercoledì 11 febbraio, i residenti di via Sacchi a Torino dovranno fare i conti con modifiche alla viabilità. I lavori sulla rete del teleriscaldamento, che avranno tre fasi, inizieranno all’altezza di via Governolo. La strada sarà parzialmente chiusa per permettere le operazioni di allacciamento allo studentato di via Sacchi 55. I cantieri si protrarranno nei prossimi giorni, con possibili disagi per chi percorre la zona.

Prima disagi per i ciclisti poi per taxi, tram e autobus. La via rimarrà sempre aperta al transito veicolare privato Per consentire l'allacciamento alla rete del teleriscaldamento dello studentato di via Sacchi 55 a Torino, da mercoledì 11 febbraio inizieranno i lavori all’altezza di via Governolo. Dal Comune di Torino fanno sapere che l'intero intervento è stato pianificato in fasi progressive per limitare quanto più possibile i disagi e garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Via Sacchi rimarrà aperta al transito veicolare privato per l’intera durata dei lavori. I lavori si inseriscono nel piano di Iren Energia di ampliamento della rete di teleriscaldamento di Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

