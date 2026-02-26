Accordo nella maggioranza sulla nuova legge elettorale | nasce lo stabilicum

Nella notte è stata raggiunta un’intesa all’interno della maggioranza sulla nuova legge elettorale, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la stabilità di governo. Il testo, che nei corridoi parlamentari è già stato ribattezzato “stabilicum”, è attualmente oggetto delle ultime verifiche tecniche e di un passaggio conclusivo con i leader politici. Il deposito ufficiale del provvedimento è atteso nelle prossime ore, forse già in giornata. L’impianto della riforma prevede il superamento dei collegi uninominali previsti dal Rosatellum, sostituiti da un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza. Il nuovo meccanismo assegnerà 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che riuscirà a superare la soglia del 40% dei voti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

