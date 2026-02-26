Il centrodestra ha presentato una proposta di legge elettorale che prevede un sistema proporzionale combinato con un premio di maggioranza volto a garantire la governabilità. La proposta si concentra su modifiche che mirano a rendere più stabile e rappresentativa il sistema politico, senza entrare nel merito delle questioni più controverse o delle eventuali implicazioni legali. La discussione sulla riforma prosegue tra le diverse forze politiche coinvolte.

La riforma della legge elettorale «si colloca lungo una linea chiara: il superamento della componente uninominale e la ricomposizione del sistema attorno a un modello proporzionale rinnovato che si inserisce appieno nella tradizione costituzionale italiana e nella storia repubblicana dei sistemi elettorali proporzionali, adattandone gli strumenti alle esigenze emerse nella prassi applicativa». Proporzionale e premio di maggioranza: contemplato il ballottaggio E’ quanto si legge nel testo della riforma della legge elettorale del centrodestra. «In questo modello la proporzionalità resta la regola di attribuzione dei seggi, ma è integrata da un correttivo di governabilità numericamente predeterminato e attivabile solo al ricorrere di condizioni esplicite di consenso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuova legge elettorale, ecco il testo del centrodestra: proporzionale e premio di governabilità

Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

Leggi anche: Nuova legge elettorale, c’è l’accordo nel centrodestra: cosa cambia tra proporzionale e premio di maggioranza

Temi più discussi: L’intrigo Calenda-Vannacci e la legge elettorale; IN ARRIVO IN PARLAMENTO IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE ELETTORALE: RESTA LA SOGLIA DI SBARRAMENTO AL 3%; La legge elettorale (che verrà), crescita a Sud, chi era El Mencho, il nuovo Dracula; Comitati per il No alla Stampa estera: ecco perchè siamo contrari a legge Nordio.

Nuova legge elettorale, ecco il testo del centrodestra: proporzionale e premio di governabilitàOve necessario - si legge ancora nel testo - è contemplato un turno di ballottaggio tra le liste o coalizioni più votate, al fine di consentire agli elettori di esprimere una scelta chiara e definiti ... gazzettadelsud.it

Legge elettorale, centrodestra deposita testo a Senato e CameraPronto il testo per una nuova legge elettorale. Secondo quanto si apprende, le forze parlamentari di centrodestra hanno depositato sia al Senato che alla Camera il testo della legge elettorale. È ... adnkronos.com

LEGGE ELETTORALE, ECCO LO "STABILICUM" La maggioranza trova l'accordo di massima sulla nuova legge elettorale. Lo 'stabilicum' (così è già stato ribattezzato) scalda i motori. Obiettivo, nell'idea del centrodestra, garantire stabilità al Paese con un vin facebook

Accordo nel centrodestra per la nuova legge elettorale, nome in codice "Stabilicum" x.com