Nuova fase di interventi su Adriatica e Classicana | i lavori e le modifiche alla viabilità

Sono in corso interventi di miglioramento sulla strada statale 16 “Adriatica” e sulla strada statale 67 “Classicana” a Ravenna. A partire dalla prossima settimana, verrà avviata una nuova fase dei lavori, che comporterà modifiche alla viabilità. Questi interventi fanno parte di un progetto di ammodernamento volto a migliorare la sicurezza e la circolazione lungo le principali arterie stradali della zona.

Proseguono i lavori di ammodernamento della strada statale 16 “Adriatica - Tangenziale di Ravenna” e della strada statale 67 “Classicana” dove, dalla prossima settimana si darà avvio a una nuova fase dell’importante piano di ampliamento del tratto stradale.In particolare lungo la SS16, terminati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Terza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treni Leggi anche: Cantieri su Adriatica e Classicana, Anas: "Fine lavori entro il 2026. Per altri tratti mancano finanziamenti" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Treni, nuovo stop di 9 giorni per lavori sull'Adriatica: in Puglia deviazioni e corse in bus. Ecco tutte le modifiche; Treni, nuovo stop sulla linea Adriatica: dal 14 al 23 gennaio lavori e modifiche alla circolazione; Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazione; Terza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treni. Cantieri sulla SS16 Adriatica: da lunedì 12 gennaio traffico su una sola carreggiata. Interventi anche sulla SS67 tra Classe e il Porto di Ravenna - Proseguono a Ravenna i lavori di ammodernamento della strada statale 16 “Adriatica” e della strada statale 67 “Tosco Romagnola”, nell’ambito del piano di ... ravennanotizie.it

Treni, nuovo stop di 10 giorni per lavori sull'Adriatica: in Puglia deviazioni e corse in bus. Ecco tutte le modifiche - Dal 14 al 23 gennaio scatta la terza fase degli interventi di manutenzione e potenziamento sulla linea Pescara–Foggia, tra San Vito (CH) e San Severo (FG), e sulla tratta Bari–Barletta ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Terza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treni - Dopo la pausa estiva riprendono i cantieri per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico. lecceprima.it

