Autostrada A9 lavori in galleria | chiusure tra Como Centro e Chiasso

L’autostrada A9 tra Como e Chiasso sarà soggetta a chiusure notturne per lavori di manutenzione nelle gallerie, nei giorni 7 e 8 gennaio, dalle 22:00 alle 5:00. La chiusura interesserà il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione Chiasso, a causa di attività di ispezione e manutenzione. Si consiglia di pianificare i viaggi in anticipo e di seguire eventuali indicazioni sulla viabilità alternativa.

Sulla A9 Lainate–Como–Chiasso sono in programma attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Per questo motivo il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso, sarà chiuso nei seguenti giorni e orari:nelle notti di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, dalle 22:00 alle 5. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

