Autostrada A9 lavori in galleria | chiusure tra Como Centro e Chiasso

L’autostrada A9 tra Como e Chiasso sarà soggetta a chiusure notturne per lavori di manutenzione nelle gallerie, nei giorni 7 e 8 gennaio, dalle 22:00 alle 5:00. La chiusura interesserà il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione Chiasso, a causa di attività di ispezione e manutenzione. Si consiglia di pianificare i viaggi in anticipo e di seguire eventuali indicazioni sulla viabilità alternativa.

Imperia, torna l’incubo cantieri sull’autostrada. L’elenco dei lavori su gallerie e viadotti sulla A10 - Dopo lo stop previsto per le festività, sono in programma restrizioni e chiusure: dal 7 gennaio in autostrada partiranno una decina di interventi in ... ilsecoloxix.it

Autostrade, scattano gli aumenti. E in Liguria riaprono i cantieri: ecco il piano - Rincari delle tariffe dell’1,5%, cresce il prezzo del gasolio. ilsecoloxix.it

Autostrada A6 Torino-Savona Code per lavori tra Ceva e Millesimo in direzione Savona agg. ore 10:44 x.com

Dopo decenni di rinvii, cantieri, polemiche e lavori travagliati, è stata ufficialmente aperta al traffico l’autostrada A33 che collega Asti a Cuneo, una delle opere infrastrutturali più attese in Piemonte e nel Nord-Ovest italiano. Il tratto completo di circa 90 chilometr - facebook.com facebook

